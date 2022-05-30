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В ОП назвали два условия предотвращения продовольственного кризиса

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Киев, Понедельник 30 мая 2022 15:27
В ОП назвали два условия предотвращения продовольственного кризиса Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Союзники Украины должны помочь в разблокировке морских портов и ускорить поставки оружия для ВСУ. Это позволит предотвратить мировой продовольственный кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как подчеркнул чиновник, сейчас необходимо разблокировать украинские морские порты, послав туда военные корабли стран-союзников Украины для сопровождения судов с зерном.

Также, по словам Ермака, Запад должен ускорить предоставление Украине военной помощи и передать нам американские ракетные системы залпового огня MLRS для освобождения оккупированных Россией территорий.

Глава ОП отметил, что в другом случае продовольственного кризиса, который провоцирует РФ, не избежать. Кремль и дальше продолжит шантажировать весь мир.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода - это блокировка российскими военными 22 млн тонн украинского продовольствия на экспорт в морских портах Украины.

Также мы писали, что Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года.

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