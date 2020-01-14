Рада прийняла заяву про відповідальність Ірану за збитий літак МАУ

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У заяві міститься вимога про компенсацію за збитий літак

Верховна рада України прийняла заяву, яка покладає на Ісламську Республіку Іран відповідальність за збитий український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана, передає кореспондент РБК-Україна.

За прийняття відповідного проекту постанови №2726 "Про заяву Верховної ради України у зв'язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" внаслідок його збивання Ісламською республікою Іран" проголосували 368 парламентаріїв.

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