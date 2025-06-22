Норвегия дает 400 млн долларов на дроны для Украины, - Зеленский

Украину посетил министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик. Он объявил о выделении 400 млн долларов на дроны для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем видеообращении .

"Есть решение о 400 млн долларов в наше производство, новые инвестиции на дроны, прежде всего. Мы работаем вместе для того, чтобы создать все предпосылки и производить ПВО в Украине. С Норвегией шаги для этого мы делаем", - рассказал президент.

По словам Зеленского, в Украине уже открыли норвежской Kongsberg Defence & Aerospace - одной из крупнейших европейских оборонных компаний, которая производит системы NASAMS.

Отметим, первые системы ПВО NASAMS украинское войско получило на вооружение в ноябре 2022 года. За первые же 5 месяцев работы NASAMS украинские зенитчики уничтожили с их помощью более сотни ракет и беспилотников.