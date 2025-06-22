Норвегия дает 400 млн долларов на дроны для Украины, - Зеленский
Украину посетил министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик. Он объявил о выделении 400 млн долларов на дроны для украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем видеообращении.
"Есть решение о 400 млн долларов в наше производство, новые инвестиции на дроны, прежде всего. Мы работаем вместе для того, чтобы создать все предпосылки и производить ПВО в Украине. С Норвегией шаги для этого мы делаем", - рассказал президент.
По словам Зеленского, в Украине уже открыли норвежской Kongsberg Defence & Aerospace - одной из крупнейших европейских оборонных компаний, которая производит системы NASAMS.
Отметим, первые системы ПВО NASAMS украинское войско получило на вооружение в ноябре 2022 года. За первые же 5 месяцев работы NASAMS украинские зенитчики уничтожили с их помощью более сотни ракет и беспилотников.
Напомним, в начале июня во время заседания в формате "Рамштайн" президент Зеленский предложил партнерам собирать западные системы противовоздушной обороны на территории Украины. В частности, речь шла и о системах ПВО NASAMS.
А ранее, в феврале этого года, президент компании Kongsberg Defence & Aerospace Эйрик Ли заявлял о намерениях начать производство ракет для NASAMS в Украине. По его словам, совместные предприятия для массового производства ракет можно наладить за несколько месяцев.
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