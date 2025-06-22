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Сырский: Украина получает легкомоторные самолеты для борьбы с "Шахедами"

Киев, Воскресенье 22 июня 2025 11:31
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Сырский: Украина получает легкомоторные самолеты для борьбы с "Шахедами" Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Украина использует легкомоторные самолеты для борьбы с российскими "Шахедами". Есть новые проекты в этой сфере, которые финансируют партнеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.

"В противодействии ударным дронам противника применяется принцип рациональности и целесообразности для различных средств поражения. Поскольку мы должны экономить зенитные управляемые ракеты, то приоритетными для поражения "Шахедов" являются мобильные огневые группы", - сказал он.

По словам главкома ВСУ, на мобильные огневые группы приходится наибольшая доля уничтоженных вражеских дронов. Эффективность таких групп составляет до 40%.

Еще одним из перспективных направлений противодействия "Шахедам" является применение легкомоторной авиации. Украина имеет такие самолеты, а также получает их от партнеров.

"Она у нас есть, и есть новые проекты за счет финансовой и материальной помощи со стороны наших иностранных партнеров. Это направление будет развиваться. Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян", - заявил Сирский.

Также эффективным средством борьбы с российскими беспилотниками является армейская авиация, которая применяется ежедневно и участвует в отражении дроновых атак.

"Мы масштабируем это направление. Организовано сотрудничество с партнерами, в первую очередь с канадскими, которые дают нам возможность получить современные системы наблюдения, прицеливания, что повышает боевые возможности наших вертолетов", - добавил главком.

ПВО Украины

Во время полномасштабной войны Украина значительно нарастила способности противовоздушной обороны. На вооружении появились современные ЗРК - IRIS-T, NASAMS и Patriot.

Как недавно рассказали в Минобороны, Украина модернизировала ЗРК "Бук", он фактически получил вторую жизнь. Модернизация ждет и систему С-300.

Кроме того, в условиях постоянных атак дронов Украина наращивает количество средств для сбивания "Шахедов". Главком ВСУ поручил нарастить производство дронов-перехватчиков.

Также в Украине разрешили добровольцам помогать сбивать вражеские дроны. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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ПВО Авиация Украины Атака дронов Александр Сырский
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