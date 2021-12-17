У Зеленського анонсували створення енергетичного штабу
Фото: у Зеленського анонсували створення енергетичного штабу (Віталій Носач, РБК-Україна)
На Банковій анонсували створення координаційного енергетичного штабу. У зв'язку з цим сьогодні відбудеться брифінг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
"17 грудня о 17.30 (орієнтовно) розпочнеться брифінг щодо створення координаційного енергетичного штабу", - йдеться в повідомленні.
Однак подробиць про штаб на цей час немає.
Нагадаємо, вчора голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко не виключив, що сильні морози в лютому можуть створити проблеми в опалювальний сезон.
При цьому раніше він заявляв, що опалювальний сезон в Україні триває в нормальному режимі.