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У Зеленского анонсировали создание энергетического штаба

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Пятница 17 декабря 2021 17:13
У Зеленского анонсировали создание энергетического штаба Фото: У Зеленского анонсировали создание энергетического штаба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На Банковой анонсировали создание координационного энергетического штаба. В связи с этим сегодня состоится брифинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"17 декабря в 17.30 (ориентировочно) начнется брифинг по созданию координационного энергетического штаба", - говорится в сообщении.

Однако подробностей о штабе на данный момент нет.

Напомним, вчера глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не исключил, что сильные морозы в феврале могут создать проблемы в отопительный сезон.

При этом ранее он заявлял, что отопительный сезон в Украине продолжается в нормальном режиме.

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