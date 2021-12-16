Вітренко про опалювальний сезон: два тижні морозів до -15 у лютому і буде проблема
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко не виключає, що сильні морози в лютому можуть створити проблеми в опалювальний сезон. Він також зазначив, що від температури в зимовий період залежать всі світові енергосистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вітренко в ефірі програми "Право на владу".
"Якщо в лютому в Україні буде 2 тижні морозів до 15 градусів, то дійсно будуть проблеми. Але вони були б і три роки тому, і десять років тому", - сказав Вітренко.
Глава компанії додав, що у світі немає енергетичних систем, які б не залежали від температури повітря в зимовий період.
Вітренко зазначив, що запаси вугілля в Україні знаходяться на критичному низькому рівні. Тому, додав він, в підземних сховищах запаси газу більше звичайного.
Нагадаємо, наприкінці листопада НАК "Нафтогаз України" заявив, що опалювальний сезон в Україні триває в нормальному режимі.
Зазначимо, РБК-Україна вивчила ситуацію в українській енергетиці на період опалювального сезону.