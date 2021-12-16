ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вітренко про опалювальний сезон: два тижні морозів до -15 у лютому і буде проблема

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 грудня 2021 22:38
Вітренко про опалювальний сезон: два тижні морозів до -15 у лютому і буде проблема Фото: голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко не виключає, що сильні морози в лютому можуть створити проблеми в опалювальний сезон. Він також зазначив, що від температури в зимовий період залежать всі світові енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вітренко в ефірі програми "Право на владу".

"Якщо в лютому в Україні буде 2 тижні морозів до 15 градусів, то дійсно будуть проблеми. Але вони були б і три роки тому, і десять років тому", - сказав Вітренко.

Глава компанії додав, що у світі немає енергетичних систем, які б не залежали від температури повітря в зимовий період.

Вітренко зазначив, що запаси вугілля в Україні знаходяться на критичному низькому рівні. Тому, додав він, в підземних сховищах запаси газу більше звичайного.

Нагадаємо, наприкінці листопада НАК "Нафтогаз України" заявив, що опалювальний сезон в Україні триває в нормальному режимі.

Зазначимо, РБК-Україна вивчила ситуацію в українській енергетиці на період опалювального сезону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юрій Вітренко Нафтогаз України
NEWS
Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію. Книжкові сайти "впали"
Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію. Книжкові сайти "впали"
DAILY
Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше