Опалювальний сезон іде в нормальному режимі, споживачі отримують газ безперебійно, - "Нафтогаз"
Опалювальний сезон в Україні триває у нормальному режимі, споживачі отримують газ для побутових потреб попри всю критику та політичні маніпуляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням директора з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максима Білявського.
"Цьогоріч тема газу опинилася в центрі уваги всіх політичних сил, але найбільше - опозиційних. Проте за перший місяць опалювального сезону можна сказати, що він відбувається у нормальному режимі. Крім того, усі побутові споживачі безперебійно отримують газ за доступними цінами, цей газ забезпечує національна компанія. Ціна на газ для значної частки населення навіть знизилась на 12% у жовтні-листопаді завдяки змінам на ринку, які проводить Нафтогаз", - повідомив Білявський.
За його словами, завдяки діям "Нафтогазу" вдалось запобігти потенційним втратам держави від перепродажу газу, який видобуває національна компанія, у розмірі до 5,3 млрд грн у жовтні.
"Якщо ж порахувати до закінчення опалювального сезону, завдяки цим змінам з-під ризику виведено величезну суму можливих втрат для держави: понад 110 млрд грн. Це - результат роботи балансуючої групи, створеної за ініціативи "Нафтогазу", яка об’єднала понад 50 газопостачальних компаній", - підкреслив Максим Білявський.
Він наголосив, що створення балансуючої групи зробило ситуацію на ринку газу більш прозорою та чесною.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що практично весь сегмент постачання газу населенню почав працювати у складі балансуючої групи, створеної національною компанією "Нафтогаз".
Балансуюча група - це об'єднання учасників ринку, в якому визначений договором учасник (у даному випадку "Нафтогаз") несе відповідальність за баланс (у даному випадку газу) для всіх інших учасників.