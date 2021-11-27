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Опалювальний сезон іде в нормальному режимі, споживачі отримують газ безперебійно, - "Нафтогаз"

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Київ, Субота 27 листопада 2021 13:09
Опалювальний сезон іде в нормальному режимі, споживачі отримують газ безперебійно, - "Нафтогаз" Фото: НАК "Нафтогаз" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Опалювальний сезон в Україні триває у нормальному режимі, споживачі отримують газ для побутових потреб попри всю критику та політичні маніпуляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням директора з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максима Білявського.

"Цьогоріч тема газу опинилася в центрі уваги всіх політичних сил, але найбільше - опозиційних. Проте за перший місяць опалювального сезону можна сказати, що він відбувається у нормальному режимі. Крім того, усі побутові споживачі безперебійно отримують газ за доступними цінами, цей газ забезпечує національна компанія. Ціна на газ для значної частки населення навіть знизилась на 12% у жовтні-листопаді завдяки змінам на ринку, які проводить Нафтогаз", - повідомив Білявський.

За його словами, завдяки діям "Нафтогазу" вдалось запобігти потенційним втратам держави від перепродажу газу, який видобуває національна компанія, у розмірі до 5,3 млрд грн у жовтні.

"Якщо ж порахувати до закінчення опалювального сезону, завдяки цим змінам з-під ризику виведено величезну суму можливих втрат для держави: понад 110 млрд грн. Це - результат роботи балансуючої групи, створеної за ініціативи "Нафтогазу", яка об’єднала понад 50 газопостачальних компаній", - підкреслив Максим Білявський.

Він наголосив, що створення балансуючої групи зробило ситуацію на ринку газу більш прозорою та чесною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що практично весь сегмент постачання газу населенню почав працювати у складі балансуючої групи, створеної національною компанією "Нафтогаз".

Балансуюча група - це об'єднання учасників ринку, в якому визначений договором учасник (у даному випадку "Нафтогаз") несе відповідальність за баланс (у даному випадку газу) для всіх інших учасників.

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Нафтогаз України Опалювальный сезон
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