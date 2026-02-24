Зеленский потребовал четкий срок членства Украины в ЕС

Украина ожидает от Европейского союза конкретных решений по будущему членству. В Киеве считают, что затягивание процесса создает дополнительные риски на фоне войны и давления со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.

Украина ждет четкой даты вступления в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз прекратить неопределенность и назвать конкретный срок вступления страны в объединение.

По его словам, Украина рассчитывает на максимально быстрый процесс, и ориентиром может стать 2027 год. "Я хочу конкретную дату. Я прошу назвать ее", - отметил гарант.

Он также отметил: "Давайте не допустим, чтобы следующие лидеры или новое поколение оказались в ситуации, когда Россия сможет блокировать вступление Украины в ЕС на 50 лет".

О переговорах и действиях Москвы

Говоря о перспективах мирных переговоров, Зеленский заявил, что Владимир Путин пытается использовать контакты с Дональд Трамп для давления на Киев и ослабления его позиций.

"Я это вижу, потому что они очень плохие актеры. Они играют с Трампом и играют со всем миром. Вот так это выглядит. Путин думает, что выглядит убедительно и что ему можно доверять. Нет — он плохой актер", - отметил Трамп.

Позиция Украины по прекращению войны

Президент отверг утверждения о том, что Украина якобы может использовать возможную паузу в боевых действиях для подготовки нового наступления. "Это демагогия и ложь. Посмотрите, кому выгодны такие заявления".

По его словам, Россия также несет значительные потери и нуждается в передышке. "Пауза нужна им не меньше, чем нам".

При этом Киев настаивает именно на завершении войны. "Украине нужно прекращение огня — вчера, сегодня, завтра. Нам не нужна пауза. Нам нужно окончание войны".

Ситуация на фронте и Донбасс

Ссылаясь на данные украинской разведки, Зеленский заявил, что продвижение российских войск обходится им очень дорого.

"Сразу видно, что они действительно контролируют, а что нет. Там, где они заявляют, что удерживают позиции, на деле они ничего не контролируют".

Он добавил, что украинские силы также имеют продвижение на отдельных участках фронта.

Отдельно Зеленский прокомментировал предположения о том, что война может закончиться, если Украина согласится оставить Донбасс.

"Честно говоря, я не верю, что это все требования России. Что мы уйдем из Донбасса — и на этом война закончится. Россия есть Россия, и вы знаете — доверять им нельзя".