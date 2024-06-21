Зеленский уволил посла в Польше и отправил его в другую страну

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Польше Василия Зварыча. Теперь он возглавит дипломатическое ведомство в другой стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.
Согласно документам, Василий Зварыч покинет Польшу и станет послом Украины в Чехии.
Еще одним указом Зеленский назначил Ивана Довганича послом Украины в Ираке.
Также глава государства решил дать послу Украины в Нидерландах Александру Карасевичу должность постпреда при Организации по запрещению химического оружия.
Отметим, что Василий Зварыч родился в городе Стрый (Львовской области) 27 января 1977 года. В 1999 году окончил факультет Международных отношений Львовского государственного университета имени Ивана Франка.
Напомним, 29 марта Зеленский своим указом уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове.
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