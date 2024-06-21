RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский уволил посла в Польше и отправил его в другую страну

Фото: Василий Зварыч, новый посол Украины в Чехии (facebook.com/ODFoundation)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Польше Василия Зварыча. Теперь он возглавит дипломатическое ведомство в другой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.

Согласно документам, Василий Зварыч покинет Польшу и станет послом Украины в Чехии.

Еще одним указом Зеленский назначил Ивана Довганича послом Украины в Ираке. 

Также глава государства решил дать послу Украины в Нидерландах Александру Карасевичу должность постпреда при Организации по запрещению химического оружия. 

Что известно о Зварыче 

Отметим, что Василий Зварыч родился в городе Стрый (Львовской области) 27 января 1977 года. В 1999 году окончил факультет Международных отношений Львовского государственного университета имени Ивана Франка. 

  • 2001-2004 - атташе, третий секретарь посольства Украины в Турции.
  • 2004-2007 - занимал различные должности в МИД Украины. 
  • 2007-2010 - первый секретарь посольства Украины в Польше.
  • 2010-2011 - советник посольства Украины в США.
  • 2012-2014 - заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины.
  • Июль 2014 - декабрь 2014 - заместитель директора Департамента политики и коммуникаций - начальник Управления политического анализа и планирования Министерства иностранных дел Украины.
  • Декабрь 2014 - сентябрь 2020 - заместитель руководителя миссии, советник-посланник посольства Украины в Польше.
  • Сентябрь 2020 - июнь 2022 - директор Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины.
  • 8 февраля 2022 года - назначен послом Украины в Польше. 

 

Напомним, 29 марта Зеленский своим указом уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПольшаЧехияИрак