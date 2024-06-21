Зеленський звільнив посла в Польщі та відправив його в іншу країну

Президент України Володимир Зеленський звільнив посла України у Польщі Василя Зварича. Тепер він очолить дипломатичне відомство в іншій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави української держави.
Згідно з документами, Василь Зварич залишить Польщу та стане послом України у Чехії.
Ще одним указом Зеленський призначив Івана Довганича послом України в Іраку.
Також глава держави вирішив дати послу України в Нідерландах Олександру Карасевичу посаду постпреда при Організації із заборони хімічної зброї.
Зазначимо, що Василь Зварич народився у місті Стрий (Львівській області) 27 січня 1977 року. У 1999 році закінчив факультет Міжнародних відносин Львівського державного університету імені Івана Франка.
Нагадаємо, 29 березня Зеленський своїм указом звільнив Марка Шевченка з посади посла України у Молдові.
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