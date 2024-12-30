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Зеленский уволил одного из заместителей главы ОП

Понедельник 30 декабря 2024 21:45
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Зеленский уволил одного из заместителей главы ОП Фото: Роман Машовец (скриншот из видео)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря подписал указ об увольнении Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя Руководителя Офиса президента Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, Машовец стал заместителем главы ОПУ в апреле 2020 года вместо уволенной Анны Коваленко. В Офисе президента он курировал военное направление.

Стоит также напомнить, что в конце ноября Зеленский назначил командира 93-й бригады "Холодный Яр" Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента.

Тогда президент заявил, что Палиса "хорошо понимает, что в бригадах, на фронте, и мне нужен именно такой человек, чтобы точно знал в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта".

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных военных администраций - Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.

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Офис президента Владимир Зеленский
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