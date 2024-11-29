Зеленский назначил командира 93-й бригады заместителем руководителя ОП
Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента. Он - командир 93-й бригады "Холодный Яр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
"Назначил также полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса", - рассказал он.
По словам президента, Палиса - боевой командир 93-й бригады "Холодный Яр", который хорошо понимает, что происходит в бригадах и на фронте.
"Мне нужен именно такой человек, чтобы точно знать в ежедневном режиме информацию прямо с фронта", - добавил Зеленский.
Павел Палиса
Стоит заметить, что Павел Палиса родился в семье военнослужащего.
В 2007 году он окончил Львовский институт сухопутных войск национального университета "Львовская политехника".
В 2019 году окончил командно-штабный институт Национального университета обороны Украины.
В момент полномасштабного вторжения России в Украину он учился в Командно-штабном колледже армии США, но прервал обучение.
В 2022 году командовал 5-м отдельным штурмовым полком.
В 2023 году стал командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Принимал участие в боях за Бахмут.
Напомним, сегодня Зеленский также решил назначить новым командующим Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого.
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