Зеленский назначил командира 93-й бригады заместителем руководителя ОП

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Назначил также полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса", - рассказал он.

По словам президента, Палиса - боевой командир 93-й бригады "Холодный Яр", который хорошо понимает, что происходит в бригадах и на фронте.

"Мне нужен именно такой человек, чтобы точно знать в ежедневном режиме информацию прямо с фронта", - добавил Зеленский.

Павел Палиса

Стоит заметить, что Павел Палиса родился в семье военнослужащего.

В 2007 году он окончил Львовский институт сухопутных войск национального университета "Львовская политехника".

В 2019 году окончил командно-штабный институт Национального университета обороны Украины.

В момент полномасштабного вторжения России в Украину он учился в Командно-штабном колледже армии США, но прервал обучение.

В 2022 году командовал 5-м отдельным штурмовым полком.

В 2023 году стал командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Принимал участие в боях за Бахмут.