Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента.

Пока неизвестно, кого назначат на эти должности.

Также президент подписал указ №888/2024 об увольнении Пронина Филиппа Евгеньевича с должности главы Полтавской ОВА согласно поданному им заявлению.

Напомним, 28 декабря Кабинет министров согласовал увольнение двух глав областных военных администраций - Киевской и Полтавской.

Руслан Кравченко был назначен на должность главы Киевской ОВА в апреле 2023 года. Он родился в 1990 году в г. Северодонецк Луганской области. До этого Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. На этой должности работал до 2023 года.

Указ о его назначении Филиппа Пронина был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 10 октября 2023 года. Он родился в 1982 году в Киеве. До этого Пронин был заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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