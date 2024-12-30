Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской ОВА
Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных военных администраций - Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента.
"Уволить Кравченко Руслана Андреевича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №887/2024.
Также президент подписал указ №888/2024 об увольнении Пронина Филиппа Евгеньевича с должности главы Полтавской ОВА согласно поданному им заявлению.
Пока неизвестно, кого назначат на эти должности.
Напомним, 28 декабря Кабинет министров согласовал увольнение двух глав областных военных администраций - Киевской и Полтавской.
Руслан Кравченко был назначен на должность главы Киевской ОВА в апреле 2023 года. Он родился в 1990 году в г. Северодонецк Луганской области. До этого Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. На этой должности работал до 2023 года.
Указ о его назначении Филиппа Пронина был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 10 октября 2023 года. Он родился в 1982 году в Киеве. До этого Пронин был заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.