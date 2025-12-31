ua en ru
Зеленский уволил главу Нацкомиссии по ценным бумагам

Украина, Среда 31 декабря 2025 17:20
Зеленский уволил главу Нацкомиссии по ценным бумагам Фото: Руслан Магомедов (t.me/rmagomedov)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Президента Украины.

Соответствующий документ - Указ №1018/2025 - был обнародован 31 декабря 2025 года. Согласно тексту указа, Руслан Магомедов уволен с должности председателя НКЦБФР без дополнительных объяснений причин такого решения.

Отметим, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку является ключевым регулятором финансового сектора, который отвечает за работу фондового рынка, контроль за оборотом ценных бумаг и защиту прав инвесторов.

Напомним, что Руслан Магомедов возглавлял комиссию с 2021 года. Он пришел на место Хромаева Тимура Заурбековича.

За время его работы НКЦБФР функционировала в условиях полномасштабной войны, адаптируя регулирование рынка к чрезвычайным обстоятельствам и санкционной политики против России.

До назначения на должность главы НКЦБФР Магомедов был старшим трейдером ИК "Киев Секьюритиз Групп", членом ассоциации ПФТС, руководил департаментом интернет-трейдинга в компании "Проспект-Инвестментс", а также директором инвестиционной компании Astrum Investment Management.

РБК-Украина делало полный обзор, почему бизнесу может быть интереснее в Европе и что "убило" фондовый рынок Украины.

И это при том, что в марте 2024 года на фондовом рынке Украины произошло событие, которое должно было определить дальнейшее развитие отрасли - профильный регулятор Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку получила дополнительные полномочия.

