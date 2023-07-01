Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева
Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Соответствующие распоряжения были опубликованы в пятницу, 30 июня. Зеленский уволил сразу четырех глав районов Киева:
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Сергей Коваленко уволен с должности главы Подольской районной администрации;
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Павел Бабий - с должности главы Днепровской районной администрации;
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Сергей Павловский - с должности главы Святошинской районной администрации;
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Дмитрий Ратников - с должности главы Деснянской районной администрации.
Также президент провел чистки глав администраций в нескольких областях, в частности:
- Татьяну Сизон уволили с начала главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области;
- Александра Хомича - с должности главы Житомирской районной государственной администрации;
- Людмила Мерзолюк - с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.
Кроме того, президент назначил Игоря Ковердягу главой Головановской районной государственной администрации Кировоградской области.
Скандал с укрытием в Киеве
Напомним, в начале июня в Деснянском районе столицы погибли три человека. Они пытались попасть в укрытие во время ракетного удара РФ, однако оно оказалось закрытым.
После этого в Киеве и по всей Украине начали проверять состояние укрытий. Треть бомбоубежищ в столице оказалась непригодной.
Президент Владимир Зеленский после проверки укрытий в Украине анонсировал кадровые решения, а в правительстве заявили, что их уже готовят.
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