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Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева

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Киев, Суббота 01 июля 2023 10:05
Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Соответствующие распоряжения были опубликованы в пятницу, 30 июня. Зеленский уволил сразу четырех глав районов Киева:

  • Сергей Коваленко уволен с должности главы Подольской районной администрации;

  • Павел Бабий - с должности главы Днепровской районной администрации;

  • Сергей Павловский - с должности главы Святошинской районной администрации;

  • Дмитрий Ратников - с должности главы Деснянской районной администрации.

Также президент провел чистки глав администраций в нескольких областях, в частности:

  • Татьяну Сизон уволили с начала главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области;
  • Александра Хомича - с должности главы Житомирской районной государственной администрации;
  • Людмила Мерзолюк - с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.

Кроме того, президент назначил Игоря Ковердягу главой Головановской районной государственной администрации Кировоградской области.

Скандал с укрытием в Киеве

Напомним, в начале июня в Деснянском районе столицы погибли три человека. Они пытались попасть в укрытие во время ракетного удара РФ, однако оно оказалось закрытым.

После этого в Киеве и по всей Украине начали проверять состояние укрытий. Треть бомбоубежищ в столице оказалась непригодной.

Президент Владимир Зеленский после проверки укрытий в Украине анонсировал кадровые решения, а в правительстве заявили, что их уже готовят.

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