Подтопление, сырость и грибок. В Киеве приняли важное решение о состоянии укрытий

В Киеве приняли ряд решений по состоянию укрытий. В частности, планируется выделить дополнительные средства на обустройство хранилищ и снять с учета непригодные помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

С 3 по 10 июня комиссия проверила состояние содержания и готовности защитных сооружений гражданской защиты Киева. По результатам работы установлено, что более трети из них - непригодны, а пригодны без замечаний только шестая часть. При этом свободный доступ имеется к 2/3 укрытий.

Общие причины негодности укрытий: аварийное состояние или несоответствие техническим требованиям, неудовлетворительное санитарное состояние, подтопление, сырость, грибок на стенах, отсутствие освещения, неудовлетворительное электрооборудование, незащищенность должным образом окон цокольных помещений и т.д.

После проверки определили пути решения ряда проблем, подготовили предложения и задачи.

В частности, департаментам и управлению города, районным администрациям поставлены задачи:

обеспечить постоянный доступ к укрытиям с возможностью установки на входной двери автоматической системы открывания с подключением к системе оповещения;

с возможностью установки на входной двери автоматической системы открывания с подключением к системе оповещения; выделить дополнительные средства на обустройство и содержание укрытий ;

; принять решение о снятии с учета и карты непригодных укрытий ;

; рассмотреть вопрос о возможности привлечения подразделений и учреждений охранной деятельности для обеспечения публичного порядка в укрытиях учебных заведений и здравоохранения во время воздушной тревоги;

создать комиссии для выявления дополнительного фонда укрытий, с возможностью возврата к использованию по назначению в качестве укрытий объектов, которые были переданы в аренду и имели статус защитных сооружений с возвратом на учет и доведением до населения;

совместно с ГСЧС проработать возможность установки монтажных железобетонных укрытий в первую очередь в густозаселенном частном секторе и микрорайонах города;

в кратчайшие сроки устранить недостатки по содержанию укрытий с выделением необходимых средств для ремонта, доукомплектования необходимым имуществом.

Проверка укрытий в Киеве

В начале июня из-за ракетного удара по Деснянскому району Киева погибли три человека, которые пытались попасть в укрытие, однако оно было закрытым.

После этого в столице и по всей Украине начали проверять состояние укрытий. Треть хранилищ в стране оказалась закрытыми или непригодными.

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