Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Відповідні розпорядження були опубліковані у п'ятницю, 30 червня. Зеленський звільнив відразу чотирьох глав районів Києва:

Сергія Коваленка звільнили з посади глави Подільської районної адміністрації;

Павла Бабія - з посади глави Дніпровської районної адміністрації;

Сергія Павловського - з посади глави Святошинської районної адміністрації;

Дмитра Ратнікова - з посади глави Деснянської районної адміністрації.

Також президент провів чистки голів адміністрацій у декількох областях, зокрема:

Тетяну Сизон звільнили з почад голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;

Олександра Хомича - з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;

Людмила Мерзолюк - з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Крім того, президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Скандал з укриттям у Києві

Нагадаємо, на початку червня у Деснянському районі столиці загинуло троє людей. Вони намагалися потрапити в укриття під час ракетного удару РФ, проте сховище виявилося закритим.

Після цього у Києві та по всій Україні почали перевіряти стан укриттів. Третина бомбосховищ у столиці виявилася непридатною.

Президент Володимир Зеленський після перевірки укриттів в Україні анонсував кадрові рішення, а в уряді заявили, що їх вже готують.

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