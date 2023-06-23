Зеленский анонсировал кадровые решения после проверки укрытий в Украине

Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины рассматривали ситуацию с укрытиями по всей территории страны. Выводы проверки укрытий неутешительны, поэтому ожидаются кадровые решения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Сегодня рассмотрели ситуацию с укрытиями в областях, районах и городах, которые враг терроризирует наиболее интенсивно", - заявил он.

Зеленский отметил, что выводы проверки укрытий неутешительны почти по всей стране.

"Особенно циничная и позорная ситуация в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты. Кадровые решения будут", - заявил он.

Закрытое укрытие в поликлинике Киева

В ночь на 1 июня россияне атаковали Киев 10 ракетами из ОТРК "Искандер", все они были сбиты. Однако обломки ракет попали на проезжую часть в Днепровском районе и возле поликлиники в Деснянском районе. В последнем погибли три человека - две женщины и ребенок. Они направлялись к укрытию, но не смогли в него попасть, поскольку оно было закрыто.

После этого были задержаны четыре человека - первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.

20 июня стало известно, что подозрение по этому делу получил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Кроме того, в Украине из-за трагедии провели проверки во всех укрытиях страны.

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