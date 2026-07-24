ua en ru
Пт, 24 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Я очень счастлив": Зеленский рассказал о резком изменении отношений с Трампом

08:40 24.07.2026 Пт
2 мин
Президент признался, что именно сыграло ключевую роль
aimg Юлия Капитонова
"Я очень счастлив": Зеленский рассказал о резком изменении отношений с Трампом Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Короткая личная встреча с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане, состоявшаяся в апреле 2025 года, стала настоящим переломным моментом.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в Truth Social.

Глава государства поделился воспоминаниями об этой беседе в интервью американской ультраправой блогерше и близкой поклоннице президента США Лоре Лумер.

Она напомнила Зеленскому о громком конфликте с Трампом в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

Именно тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал украинского лидера дать шанс дипломатии урегулировать войну, а Зеленский объяснил, почему это не сработает.

Журналистка спросила президента Украины, как и когда ему удалось наладить отношения с Трампом после скандала в Белом доме.

"У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, по моему мнению, это был исторический момент, потому что за 15-20 минут мы изменили наши отношения", - признался Зеленский.

&quot;Я очень счастлив&quot;: Зеленский рассказал о резком изменении отношений с ТрампомВстреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане (Фото:facebook.com/zelenskyy.official)

Он также отметил, что во время беседы они были тет-а-тет. По мнению украинского лидера, именно доверительный диалог сыграл ключевую роль.

"Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей", - подчеркнул Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский заявил о намерении посетить США в ближайшем будущем.

Кстати, накануне глава государства провел разговор со спецпредставителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Также стало известно, что у США есть несколько новых идей по переговорам с Россией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война России против Украины
Новости
США могут проголосовать за "адские санкции" Грэма на следующей неделе, - Axios
США могут проголосовать за "адские санкции" Грэма на следующей неделе, - Axios
Аналитика
Все мужчины должны служить, как в Израиле, другого выхода нет: интервью с Андреем Садовым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Все мужчины должны служить, как в Израиле, другого выхода нет: интервью с Андреем Садовым