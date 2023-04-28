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Президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев

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Киев, Пятница 28 апреля 2023 10:13
Президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев Фото: президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова (facebook.com/zcaputova)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Словакии Зузана Чапутова и президент Чехии Петр Павел прибыли в Киев сегодня утром. Они встретятся с главой государства Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу президента Словакии Зузаны Чапутовой.

В первой части поездки президенты Чехии и Словакии посетят города Бородянка и Буча, которые прошлой весной стали символом российских военных преступлений.

"Совместный визит в Украину с президентом Чехии подтверждает новую эру отношений глав государств Словакии и Чехии. Это наша первая совместная заграничная поездка и я рада, что она направлена в Украину", - написала Чапутова.

По ее словам, она с президентом Чехии везет в Киев "символ взаимного уважения, дружбы и партнерства".

"Наш сигнал ясен: с Украиной соединяет нас не только границу и общее прошлое, но и общее будущее. Возвращаюсь в Киев менее года после последнего визита, который поразил меня на всю жизнь", - отметила Чапутова.

Президент Словакии также отреагировала на сегодняшнюю ночную атаку россиян по Украине.

"Сегодняшние позорные атаки на некоторые украинские города, включая Днепр или Умань, где погибли невинные мирные жители, напоминают нам, что мы не можем позволить себе отвести глаза", - добавила она.

Напомним, что Чехия оплатит обучение для 20-25 пилотов из Украины. Правительство страны одобрило предложение.

В свою очередь Словакия закончила процесс передачи Украине истребителей МиГ-29. Все обещанные 13 самолетов уже в Украине.

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