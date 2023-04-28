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Чехия выделит более 1 млн долларов на обучение украинских пилотов: кого коснется

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Чехия, Пятница 28 апреля 2023 07:56
Чехия выделит более 1 млн долларов на обучение украинских пилотов: кого коснется Фото: Чехия выделит более 1 млн долларов для обучения украинских пилотов (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Чехия оплатит обучение для 20-25 пилотов из Украины. Правительство страны одобрило предложение 26 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

В этом году Чешская Республика выделит более 1 млн. долларов на обучение в стране украинских пилотов транспортной авиации, студентов Национального авиационного университета Украины.

Министр иностранных дел Ян Липовский отметил, что деньги поступят из программы гуманитарной и экономической помощи Украине, утвержденной кабинетом министров в 2022 году. Чехия обязалась ежегодно выделять более 23 млн долларов до 2025 года.

Студенты, прошедшие обучение в Чехии, будут готовы к управлению самолетами гражданской авиации как вторые пилоты.

Ранее мы писали, учительницу начальных классов Праги, которая на уроках поддержала агрессию РФ против Украины, будут судить.

Напомним, Чехия получила еще два танка Leopard 2 от Германии в рамках компенсации за предоставленные Украине советские Т-72.

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