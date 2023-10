Зеленский встретился с премьером Словакии, последний заверил в непрерывной поддержке

Во время встречи, как отметил Одор, он заверил президента Владимира Зеленского в постоянной поддержке Украины со стороны его страны.

"Мы стремимся к миру во всей Европе: в больших и малых странах, на востоке и западе. Наши общие ценности и видение объединяют нас, и Украина является частью этого. В Гранаде мы заверили президента Владимира Зеленского, что он может рассчитывать на нашу постоянную поддержку", - пишет премьер.

Мы стремятся к беде во всех странах Европы: страны крупные или маленькие, или западные. Наши shared values and vision unite us, and #Ukraine является частью этого. В Гранаде мы считали @ZelenskyyUa можем участвовать в нашей помощи. pic.twitter.com/AaqZvTzRzo — Ludovit Odor (@LudoOdorPM) October 5, 2023