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Зеленский приехал в Испанию на саммит Европейского политического сообщества

Четверг 05 октября 2023 10:28
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Зеленский приехал в Испанию на саммит Европейского политического сообщества Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 октября, приехал в Испанию, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

По информации источников РБК-Украина, президент в настоящее время лично находится в городе Гранада в Испании.

"Гранада, Испания. Саммит Европейского политического сообщества. Украина наравне с другими нациями в нашем общем европейском доме принимает участие ради безопасности и стабильности на континенте", - написал Зеленский.

Он отметил, что в ходе саммита будет работа в общих форматах и состоятся важные двусторонние встречи.

"Ключевое для нас, особенно перед зимой, - усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать", - подчеркнул президент.

Также важной темой, по его словам, является усиление существующей в Европе архитектуры безопасности, в частности, региональной. Украина имеет веские предложения.

Особое внимание будет уделено Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства.

"Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы", - подчеркнул глава государства.

Саммит Европейского политического сообщества

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель направил лидерам государств-членов ЕС приглашение на неформальную встречу в Гранаде 6 октября.

На саммите планируется обсудить самые актуальные проблемы, с которыми сталкивается ЕС, и начать процесс размышлений о будущих приоритетах блока.

В частности, как отмечал Мишель, во время обсуждений хотят затронуть стратегическую повестку дня на 2024-2029 годы.

Президент Украины Владимир Зеленский также получил приглашение на неформальную встречу лидеров стран Европейского союза.

По словам президента, на встречу его пригласил премьер Испании Педро Санчес и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Однако ранее Зеленский отметил, что вряд ли сможет побывать на саммите, поскольку сейчас необходимо его присутствие в Украине.

По информации Reuters, европейские лидеры, как ожидается, заверят президента Украины Владимира Зеленского в долгосрочной поддержке после того, как президент США Джо Байден выразил опасение, что межреспубликанская борьба в Конгрессе может помешать американской политике по продлению помощи Киеву.

Встреча в Гранаде также дает таким лидерам, как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, шанс подтвердить свою приверженность Украине после того, как политическая нестабильность как в США, так и в Европе вызвала вопросы о продолжении поддержки.

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