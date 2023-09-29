Венгрия №2? Ждать ли Украине проблем после выборов в Словакии

О том, кто может победить на завтрашних выборах в Словакии, кто будет формировать парламентскую коалицию, почему в стране так сильны пророссийские настроения и чем это грозит Украине – подробнее в материале РБК-Украина.

Среди всех стран-членов ЕС самой проблемной для Украины традиционно была Венгрия, во время полномасштабной российской агрессии это проявилось особенно ярко. Но вскоре проблем может стать вдвое больше – если по итогам назначенных на завтра, 30 сентября, парламентских выборов в Словакии к власти придут антиукраинские силы. Накануне выборов такой сценарий видится видится наиболее вероятным, хотя интрига зашкаливает.

Российский форпост

5,5-миллионная Словакия, которая никогда не была на первых ролях на европейской арене, тем не менее примечательная своей бурной внутренней политикой.

С 2018 года в стране сменилось пять премьер-министров, в 150-местном парламенте заседают представители полутора десятков партий (из них две – ультраправые, часто называемые неонацистскими/неофашистскими), в высших эшелонах словацкой политики – немало эксцентричных деятелей с радикальными взглядами. И все это опутано сложными внутренними отношениями внутри истеблишмента, постоянными расколами и взаимными обвинениями, масштабной коррупцией, расследованиями и уголовными делами.

Старт текущему витку политического хаоса положило убийство в 2018 году местного журналиста Яна Куцяка и его невесты. Куцяк занимался расследованием коррупции в словацкой власти, в частности, связей итальянской мафии Ндрангета с правительственными кругами, вплоть до самой верхушки.

После резонансного убийства в стране начались массовые протесты, правительству во главе с Робертом Фицо пришлось уйти в отставку. С тех пор стабилизировать политическую жизнь в Словакии так и не получилось, не помогли и очередные парламентские выборы 2020-го. Таким образом, сейчас Фицо, возглавлявший правительство в 2006-10 и 2012-2018 годах, очень близок к тому, чтобы снова вернуться к власти. Его партия SMER-SD ("Курс") накануне выборов лидирует в большинстве опросов – несмотря на то, что и сам Фицо и множество его соратников являлись или являются фигурантами коррупционных уголовных дел.

Роберт Фицо (фото: Getty Images)

И для Украины это очень плохая новость. Еще во время прошлого премьерства Фицо занимал выраженно пророссийскую позицию, призывал к снятию санкций против РФ, введенных за оккупацию Крыма. Сейчас в этом смысле его взгляды стали еще радикальнее.

"Это (война, - ред.) началось в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске", – заявил Фицо на недавнем предвыборном митинге. Таких заявлений не позволяет себе даже венгерский лидер Виктор Орбан, с которым часто сравнивают Фицо.

В практическом плане Фицо в случае победы на выборах обещает полностью урезать поддержку Украине и не дать нам "ни одной пули". До сих пор Словакия была хорошим военным партнером Украины, в частности, передав целых 13 истребителей МИГ-29.

И если сопротивление одного Орбана руководство Евросоюза и НАТО часто умеет преодолевать, то если проблемных стран в ЕС и НАТО станет уже две – принятие проукраинских и антироссийских решений застопорится.

Безусловно, Фицо с его радикально антиукраинскими взглядами не стал бы лидером народной поддержки, если бы такие взгляды не разделялись словацким обществом. Действительно, социология дает очень тревожные результаты.

Так, лишь 40% словаков считают, что в российской-украинской войне виновата РФ. Только 58% жителей страны проголосовали бы за сохранение членства в НАТО, если бы такой референдум проводился сейчас. "Население Словакии является самым пророссийским в Центральной Европе и одним из самых пророссийских в ЕС", – констатирует аналитический центр GIS.

На то есть несколько причин, прежде всего, исторического плана: связи с Россией, которую до сих пор воспринимают как "освободительницу от фашизма", славянофильские настроения (где русский народ выступает в роли "старшего брата"), очень высокий уровень конспирологического мышления среди обывателей.

Последним очень активно пользуется Россия, которая превратила Словакию в форпост продвижения своей пропаганды в Европе. Как отмечает GIS, в Словакии самое большое количество пророссийских медиа и Facebook-страниц в Евросоюзе.

Предвыборные дебаты на словацком телевидении (фото: Getty Images)

Гиперактивное российское посольство в Братиславе в соцсетях публикует больше контента, чем посольства РФ в Лондоне, Париже и Берлине вместе взятые – и это немедленно подхватывается изданиями, соцсетях и тиражируется ведущими политиками. Руководство страны и Евросоюза, обеспокоенное такой ситуацией, даже недавно проводило встречи с представителям крупнейших соцсетей и потребовали от них активнее бороться с фейковой информацией, распространяемой в Словакии.

Радикалы, "обыкновенные люди" и их друзья

Хотя возглавляемая Фицо левопопулистская партия SMER-SD находится на верхушке рейтингов (20%, согласно агрегатору соцопросов Politico Poll of Polls), ей в любом случае придется формировать коалицию, причем, очевидно, искать не одного, а сразу нескольких партнеров.

Самый опасный для Украины сценарий – если SMER объединится с праворадикальными антиукраинскими партиями, в частности "Республикой" и Словацкой национальной партией.

"Республика" – ультраправая (по мнению многих обозревателей – неонацистская) политсила, отколовшаяся от другой неонацистской партии, "Народной партии наша Словакия" во главе с Марианом Котлебой. Тот любил одеваться в военные мундиры словацких коллаборационистов времен второй мировой, раздавал словацким семьям помощь на сумму 1488 евро (цифровой код неонацизма и белого супрематизма), прославился другими аналогичными выходками, но сейчас шансов на переизбрание в парламент не имеет.

Лидер "Республики" Милан Угрик (фото: Getty Images)

"Республика" внешне пытается быть несколько более респектабельной, хотя прошлое лидеров партии постоянно их догоняет, что неудивительно – к примеру, один из сооснователей партии ранее был лидером рок-группы "Белое сопротивление", ряд его товарищей также пели в коллективах подобного рода. "Республика" занимает антивакцинаторскую позицию, попадала в скандалы с отрицанием Холокоста, выступает за полное прекращение помощи Украине и выход Словакии из НАТО. Ее рейтинг – 8%.

Словацкая национальная партия с рейтингом в 6% основана более 30 лет назад, за время существования также засветилась во множестве скандалов. К примеру, предыдущий лидер партии призывал "залить венгров бетоном" и анонсировал танковый поход словаков на Будапешт. Сейчас партию возглавляет бывший спикер словацкого парламента Андрей Данко, открыто симпатизирующий России.

Возможно, мандатов SMER-SD, "Республики" и СНП для формирования большинства в словацком парламенте не хватит – и Фицо придется думать над альтернативными конструкциями. При этом в связи с крайней токсичностью "Республики" многие другие партии уже заявили, что не пойдут с ней ни в один союз.

Потому вполне возможно формирования несколько более "мягкой" коалиции, куда кроме Фицо войдет партия HLAS (13% рейтинга), созданная его бывшим соратником и тоже экс-премьером Петером Пеллегрини и, вероятно, одна или несколько мелких партий консервативного, либерального или левоцентристского толка. HLAS выступает за продолжение помощи Украине и санкций против РФ, что делает согласование внешней политики в таком потенциальном альянсе очень сложным делом. Личные конфликты между Фицо и Пеллегрини тоже стоит принимать во внимание.

Лидер партии HLAS Петер Пеллегрини (фото: Getty Images)

Наконец, возможен и самый оптимальный для Украины вариант – если Фицо и его партия и вовсе останутся в оппозиции, а коалиция будет сформирована вокруг проевропейской партии "Прогрессивная Словакия" во главе с Михалом Шимечкой. Накануне выборов ее поддержка – около 18%, но кривая популярности в последние месяцы шла вверх, в отдельных соцопросах "ПС" даже опережала партию Фицо, хоть и на считанные доли процента.

В случае прихода к власти "ПС" можно быть уверенным в том, что поддержка Словакией Украины сохранится (партия выступает и за членства Украины в ЕС), но для формирования коалиции Шимечке нужен будет альянс сразу с несколькими более мелкими проевропейскими партии, многие из которых сейчас находятся на самой грани проходного барьера (5% – для партий, 7% – для блоков).

Лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка (фото: Getty Images)

На данный момент в парламент Словакии проходит восемь партий, еще две – имеют шансы преодолеть барьер. В условиях чрезвычайной конкуренции в словацкой политике все очень быстро меняется. Так, еще пару недель назад почти во всех аналитических прогнозах о будущей коалиции упоминалась партия "Мы – семья" нынешнего спикера Бориса Коллара. Формально консервативная, по сути она является чисто лидерским проектом Коллара без особой идеологии, ее чаще всего видели потенциальным партнером Фицо в коалиции.

Но Коллар попал в ряд скандалов: признался, что в 2011 году избил мать двух своих сыновей (всего у политика, номинально отстаивающего семейные ценности, 15 детей от 12 женщин, ни одна из них не была его женой), а в сети появилась фотография его совместного отдыха на Кубе в компании одного из главных криминальных авторитетов Словакии. В итоге, рейтинг "Мы – семья" упал до 4%, хотя шансы на прохождение в парламент у Коллара все же сохраняются. Украине на руку пошел бы и проход в парламент партии "Демократы" еще одного экс-премьера Эдуарда Гегера, сейчас ей не хватает около процента до проходного барьера.

Лидер партии "Мы - семья" Борис Коллар (фото: Getty Images)

В любом случае, как бы ни закончились выборы, коалиционные переговоры будут крайне сложными. В крайнем случае, кто-то может попытаться привлечь на свою сторону популистскую партию OLANO ("Партия обыкновенных людей и независимых личности и их друзья"), которую возглавляет еще один бывший глава правительства Игорь Матович, который за время на должности перессорился со всем остальным политикумом.

Тем не менее, сценарий, при котором Фицо все же окажется в премьерском кресле, до сих пор выглядит наиболее вероятным. С учетом его предвыборных комментариев в отношении Украины это выглядит просто катастрофическим сценарием.

В то же время, как отмечает Reuters, "Прагматизм Фицо во время предыдущих каденций, когда он ввел Словакию в еврозону и в значительной степени избегал ссор с партнерами по ЕС и НАТО, смягчил подобные опасения (о конфликте Братиславы и Брюсселя)". К тому же, добавляет издание, у Евросоюза есть вполне реальный метод воздействия на словацкую власть – финансовый, который нередко помогает обуздать Орбана. Но в любом случае, в интересах Украины – в принципе избежать такого сценария. Накануне тяжелого 2024 года единство хотя бы среди европейских союзников критически важно.