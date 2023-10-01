Выборы в Словакии: проевропейская партия уступает антиукраинской

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Denník N.

Антиукраинская партия SMER-SD, возглавляемая Робертом Фицо, который был главой словацкого правительства в 2006-10 и 2012-2018 годах и имеет явную пророссийскую позицию, побеждает, набрав 23,52% голосов.

Фицо призывает к снятию санкций против РФ, введенных за оккупацию Крыма. Он и множество его соратников были фигурантами коррупционных уголовных дел.

Второе место занимает проевропейская политсила "Прогрессивная Словакия", выступающая за поддержку Украины в войне против России и членство нашего государства в Европейском Союзе. За нее проголосовали 16,47% избирателей.

Третье место с результатом 15,8% голосов заняла партия HLAS, возглавляемая экс-премьером Петером Пеллегрини, выступающая за продление помощи Украине и санкций против РФ.

Следует отметить, что первые результаты экзит-полов показывали кардинально другой результат, согласно которому первое место с результатом более 23% занимала "Прогрессивная Словакия". Однако реальное голосование показало совсем другой результат.

Почему выборы в Словакии важны для Украины

Роберто Фицо еще в годы премьерства занимал пророссийскую позицию, призывая к отмене санкций против РФ. А теперь его взгляды стали еще более радикальными. На одном из митингов он заявил, что война началась в 2014 году, якобы "украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан" на Донбассе.

В случае победы Фицо обещал полностью урезать военную поддержку Украине. При том что Словакия является хорошим военным партнером, в частности передав 13 истребителей МИГ-29. А также есть угроза, что в дополнение к Венгрии появится еще одна страна-участник ЕС, которая может блокировать антироссийские решения.

РБК-Украина писало, что самым опасным сценарием для нашей страны стала бы коалиция SMER с праворадикальными "Республикой" и Словацкой национальной партией (СНП).

Другой вариант – с партией HLAS бывшего премьера Петера Пеллегрини – более мягкий, поскольку тот выступает за продление помощи Украине и санкций против России.