Премьер Грузии отличился циничными заявлениями о Революции Достоинства. В МИД ответили
Пророссийский премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе резко раскритиковал Революцию Достоинства в Украине. Такие высказывания не отличаются от заявлений российского руководства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA и Министерство иностранных дел Украины в Telegram.
Что сказал Кобахидзе
Кобахидзе на фоне протестов в Грузии пообещал, что "никто не дождется "майдана" в стране.
По его словам, в результате Революции Достоинства власти в Украине якобы назначили несколько раз извне.
"К 2013 году Украина была государством, у которой была территориальная целостность, с экономикой 200 миллиардов долларов, а сегодня страна развалилась, экономика страны качественно сократилась за столько лет, 20% территорий страны оккупированы, десятки тысяч человек погибли, и кто возьмет на себя за это ответственность?" - добавил скандальный чиновник.
Реакция Украины
В МИД Украины осудили очередные недружественные заявления Кобахидзе об Украине и его перекрученные оценки событий.
В ведомстве подчеркнули, что высказывания премьера Грузии являются неприемлемыми и возмутительными.
"Не Украина, которая обороняется, а исключительно Россия, которая вероломно напала на нашу землю, ответственная за тысячи потерянных жизней, разрушение украинских городов и сел", - добавили в министерстве.
При этом там обратили внимание, что в своем заявлении Кобахидзе ни разу не упомянул слово "Россия".
"Обидно наблюдать последовательную и постоянную деградацию политических заявлений премьера Грузии, которые в последнее время уже трудно отличить от заявлений российского руководства", - отметили в МИД.
В ведомстве призвали грузинских политиков удерживаться от подобных заявлений в адрес Украины.
Протесты в Грузии
Напомним, в Грузии продолжаются протесты после того, как парламент принял скандальный закон “О прозрачности иностранного влияния”.
Инициативу резко раскритиковали на Западе. В частности, в Евросоюзе отмечали, что таким образом страна отдаляется от вступления в блок.
Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
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