Грузия набросилась на Зеленского из-за "неблагодарности": Стефанчук жестко ответил

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в "неблагодарности" на фоне поддержки Грузией резолюции ООН по территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InterPressNews и заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook .

Спикер парламента Грузии заявил, что Владимир Зеленский является "неблагодарным человеком", который "не проявляет никакой благодарности ни США, ни Грузии".

"Мы поддерживаем украинский народ. Ни Зеленский, ни его заместители, ни Брюссель не заслуживают нашей поддержки. Это неблагодарные люди. Где была Великобритания, когда Зеленский ввел санкции против представителей грузинского правительства?", - отметил он.

"Минимальный уровень приличия"

Стефанчук в своей заметке процитировал грузинскую поговорку: "Сказанное слово - не кинжал: назад его уже не вложишь". Он также отметил, что Украина "благодарна грузинскому народу, который точно знает, что такое достоинство".

При этом спикер Рады подчеркнул, что поддержка резолюции ООН - не благотворительность и не подвиг, а "минимальный уровень приличия" в 2026 году.

Он добавил, что тот, кто постоянно упрекает о "неблагодарности" Украины, которая "истекает кровью в борьбе за свое право жить", на самом деле "прикрывает потерю собственного достоинства и демонстрирует взамен низменную покорность".

"Хочу напомнить слова великого грузинского философа Мераба Мамардашвили: "Не существует ни формулы человеческой свободы, ни лекарства против человеческого идиотизма. Политическая эффективность - не главное. Главное - свобода"", - написал Стефанчук.

Кроме того, спикер Рады отметил, что Украина "не нуждается в поучениях от морализаторов, которые выступают ретрансляторами нарративов "русского мира".