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Зеленский встретился с Папой Римским: обсудили саммит мира и не только

Пятница 14 июня 2024 15:32
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Зеленский встретился с Папой Римским: обсудили саммит мира и не только Фото: президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего участия в саммите "Большой семерки" (G7) провел встречу с Папой Римским Франциском. Одной из тем обсуждений стал саммит мира, который пройдет на этих выходных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Зеленский поблагодарил понтифика за молитвы за мир в Украине, духовную близость с украинцами и гуманитарную помощь.

В ходе переговоров стороны затронули вопросы последствий российского вторжения, воздушный террор РФ и сложную ситуацию в энергетике.

"Также пообщались о формуле мира, роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, ожидании от Глобального саммита мира", - отметил Зеленский.

Он добавил, что ценит участие Ватикана в саммите и усилия, которые направлены на приближение мира, в том числе на возвращение депортированных украинских детей из России.

Что предшествовало

Напомним, о планах Папы Римского встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским стало известно еще вчера, 13 июня.

Это произошло в рамках участия понтифика в саммите “Большой семерки”. Папа планировал провести встречу не только с Зеленским, но и с другими лидерами, которые приехали на саммит.

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