Зеленский проведет встречу с Папой Римским в ходе саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 14 июня, встретится с Папой Римским Франциском в ходе саммита "Большой семерки", который проходит в Апулии (Италия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News .

Папа Римский прибудет на место проведение саммита на вертолете около 12:30 по местному времени. Там его встретит премьер Италии Джорджа Мелони.

Затем понтифика доставят в жилой комплекс, выбранный для проведения саммита, где он проведет первую серию двусторонних встреч:

с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой;

с президентом Украины Владимиром Зеленским;

с президентом Франции Эммануэлем Макроном;

с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Также у Папы, в частности, запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Индии Нарендрой Моди.

При этом Франциск станет первым Папой Римским, который выступит на встрече "Большой семерки".