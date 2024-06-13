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Зеленский проведет встречу с Папой Римским в ходе саммита G7

Четверг 13 июня 2024 16:12
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Зеленский проведет встречу с Папой Римским в ходе саммита G7 Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 14 июня, встретится с Папой Римским Франциском в ходе саммита "Большой семерки", который проходит в Апулии (Италия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Папа Римский прибудет на место проведение саммита на вертолете около 12:30 по местному времени. Там его встретит премьер Италии Джорджа Мелони.

Затем понтифика доставят в жилой комплекс, выбранный для проведения саммита, где он проведет первую серию двусторонних встреч:

  • с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой;
  • с президентом Украины Владимиром Зеленским;
  • с президентом Франции Эммануэлем Макроном;
  • с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Также у Папы, в частности, запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Индии Нарендрой Моди.

При этом Франциск станет первым Папой Римским, который выступит на встрече "Большой семерки".

Скандальные заявления Папы

Стоит заметить, что Папа Римский неоднократно отличался скандальными заявлениями о войне России против Украины.

В частности, понтифик предлагал Украине "проявить мужество белого флага" и решится начать переговоры с Россией. Это вызвало резкую критику со стороны украинских властей и духовенства.

Более детально о скандале - в материале РБК-Украина.

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