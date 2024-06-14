Зеленський зустрівся з Папою Римським: обговорили саміт миру і не лише

Президент України Володимир Зеленський під час своєї участі у саміті "Великої сімки" (G7) провів зустріч із Папою Римським Франциском. Однією з тем обговорень став саміт миру, який пройде цими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Зеленський подякував понтифіку за молитви за мир в Україні, духовну близькість з українцями та гуманітарну допомогу.

У ході переговорів сторони торкнулися питань наслідків російського вторгнення, повітряного терору РФ і складної ситуації в енергетиці.

"Також поспілкувалися про формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого та стійкого миру для України, очікування від Глобального саміту миру", - зазначив Зеленський.

Він додав, що цінує участь Ватикану у саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, у тому числі на повернення депортованих українських дітей із Росії.