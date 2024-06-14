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Зеленський зустрівся з Папою Римським: обговорили саміт миру і не лише

П'ятниця 14 червня 2024 15:32
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Зеленський зустрівся з Папою Римським: обговорили саміт миру і не лише Фото: президент України Володимир Зеленський та Папа Римський Франциск (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський під час своєї участі у саміті "Великої сімки" (G7) провів зустріч із Папою Римським Франциском. Однією з тем обговорень став саміт миру, який пройде цими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Зеленський подякував понтифіку за молитви за мир в Україні, духовну близькість з українцями та гуманітарну допомогу.

У ході переговорів сторони торкнулися питань наслідків російського вторгнення, повітряного терору РФ і складної ситуації в енергетиці.

"Також поспілкувалися про формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого та стійкого миру для України, очікування від Глобального саміту миру", - зазначив Зеленський.

Він додав, що цінує участь Ватикану у саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, у тому числі на повернення депортованих українських дітей із Росії.

Що передувало

Нагадаємо, про плани Папи Римського зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським стало відомо ще вчора, 13 червня.

Це сталося в рамках участі понтифіка у саміті “Великої сімки”. Папа планував провести зустріч не лише із Зеленським, а й з іншими лідерами, які приїхали на саміт.

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