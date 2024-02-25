Ермак не исключил, что РФ могут пригласить на саммит мира, но не на первый

Россию могут пригласить на глобальный саммит мира, который организовывает Украина. Но ее участие возможно только на втором саммите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время форума "Украина. Год 2024".

"Мы сегодня работаем над документом, который мог бы стать результатом этой первой встречи. После первой встречи мы возьмем определенное время, чтобы на основе нашей формулы общий план, который будет предусматривать восстановление (суверенитет и территориальную целостность Украины, - ред.) и преодоление кризисов, которые создала эта война", - сказал он.

По словам Ермака, на втором саммите мира, возможно, будет представлен конечный план, в таком случае на саммит будут приглашены представители страны-агрессора.

"На втором саммите мы предполагаем, когда этот план будет создан вместе, без посредников, открыто, при участии всех этих стран, которые пройдут с нами этот путь, может быть такая ситуация, что мы пригласим представителей РФ, где им будет представлен этот план. На тот случай, если тот, кто к тому времени будет представлять страну-агрессора, захочет прекратить войну и вернуться к справедливому миру. Что мы понимаем под справедливым миром - изложено в формуле мира", - пояснил Ермак.

Он также рассказал, что на глобальный саммит мира пригласят более 160 мировых лидеров, мероприятие пройдет в Швейцарии.

Глобальный "саммит мира"

Выступая на саммите G20 в ноябре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский предложил украинскую формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

15 января стало известно, что украинская и швейцарская команды приступают к подготовке к проведению глобального саммита мира на уровне лидеров государств.

Известно, что Швейцария избрала Женеву местом проведения запланированного глобального саммита по предложенной Украиной формуле мира.