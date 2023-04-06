Зеленский призвал бизнес Польши к восстановлению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к инвесторам из Польши с побуждением присоединиться к предстоящему восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Когда бизнес работает со страной, когда бизнес верит в страну, расширяет свое присутствие - это самое очевидное подтверждение того, что у страны есть будущее. Спасибо, что вы верите в будущее Украины... И я бы хотел пригласить весь польский бизнес к восстановлению нашего государства ", – сказал Президент.

Владимир Зеленский выразил свою благодарность всему польскому бизнесу за сотрудничество с Украиной и за работу в Украине, в частности, с теми польскими компаниями, которые действуют в восточных регионах государства.

Президент поблагодарил и тех польских компаний, которые предоставили и предоставляют медицинские материалы и лекарства Украине, а также бизнес, который помогает временно перемещенным украинцам.

Он также выразил благодарность польским компаниям, которые решили покинуть российский рынок и руководствовались человечностью, а не только прагматизмом.