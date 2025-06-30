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Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства

Украина, Понедельник 30 июня 2025 07:00
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Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства В политикуме в очередной раз заговорили о замене премьер-министра (фото: president.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Милан Лелич

В Украине очередная серия "премьериады" - политики сплетничают об увольнении главы правительства Дениса Шмыгаля и нескольких министров. РБК-Украина выяснило, что стоит за этими разговорами и есть ли причины у Владимира Зеленского кардинально менять команду власти.

 

Главное:

  • Действительно ли Зеленский решил уволить Шмыгаля и каковы причины?
  • Какие еще перестановки ожидаются в Кабмине - полный список
  • Кто выиграл, а кто проиграл кулуарную борьбу в окружении Зеленского?

В политических кругах уже несколько недель упорно курсируют слухи о большом обновлении правительственной команды. Началось все с того, что несколько нардепов и блогеров сообщили - едва ли не как о факте - что президент решил уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля и поставить на эту должность Юлию Свириденко, действующего вице-премьера - министра экономики.

Некоторые собеседники издания во власти увидели черты информационной кампании против Шмыгаля и сначала несколько саркастически отнеслись к подобным заявлениям. Тем более, что похожие истории обсуждались чуть ли не каждое лето, но каждый раз заканчивалось ничем. "Дима Разумков накинул "инсайдов", а те, кто симпатизируют Юле, начали разгонять эту тему и где-то кому-то нашептывать, что Свириденко уже скоро - следующий премьер", - объяснял РБК-Украина собеседник во власти несколько недель назад.

Очередная премьериада?

Но слухи начали приобретать новые, более уверенные формы. И вопрос о возможной отставке премьера поставили непосредственно президенту. На встрече с журналистами чуть больше недели назад Владимир Зеленский не стал ни опровергать, ни подтверждать намерения менять главу правительства, выразив при этом уважение Шмыгалю.

"Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним (Шмыгалем, - ред.) разговора не было. Я действительно его уважаю, особенно за эти годы полномасштабной войны. Безусловно, и за тот опыт, и просто по-человечески", - сказал Зеленский.

Шмыгаль - действительно один из немногих политиков, кто остался с президентом в первые часы и дни российского вторжения. За многие годы совместной работы у Зеленского едва ли были причины ставить вопрос об увольнении главы правительства. "Денис не всегда нравился Ермаку, в том числе и из-за близости к Арахамии (глава фракции "Слуга народа", - ред.). Время от времени давление в сторону Дениса было", - говорит один из "слуг".

Как рассказал один из собеседников РБК-Украина, разговор президента с премьер-министром на прошлой неделе все же был, но не касался непосредственно вопроса отставки последнего. На нем Зеленский сообщил в том числе и о намерениях лично посетить конференцию по восстановлению в Риме, которая запланирована на 10-11 июля, дав понять премьеру, что обоим им там делать нечего.

Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительстваЗеленский сказал, что в случае решения о смене премьера поговорит с ним лично (фото: Facebook, KabminUA)

Впрочем, по словам другого источника, разговор на самом деле состоялся еще некоторое время назад, было решено, что в Рим поедет президент, а не премьер, тем более, что вдвоем на зарубежные мероприятия они не ездят. "Это обычное дело, не какая-то исключительная ситуация", - сказал собеседник, напомнив, что и в прошлом году премьер не ездил на аналогичную конференцию в Берлин, но принимал активное участие в ее подготовке.

В любом случае, вместе с президентом в Италию поедет вице-премьер Свириденко, что может восприниматься как презентация партнерам будущего премьера. "Это будут еще одни "смотрины" перед нашими партнерами", - предположил один из источников.

Свириденко, которую во власти называют близкой к главе Офиса президента Андрею Ермаку, имеет премьерские амбиции и особо их не скрывает. Несколько информированных источников РБК-Украина отмечают, что попытки пробиться в премьерское кресло у нее были и раньше, но где-то сдерживались и самим главой государства, который, возможно, не был уверен в ее кандидатуре.

"У Юли бывают сложные коммуникации с коллегами по правительству, в частности со Стефанишиной, если это касается каких-то вопросов по нашим обязательствам перед ЕС. Она иногда очень лично воспринимает рабочие споры и занимает позицию оскорбленной стороны, президент такое не любит", - рассказывает собеседник в команде власти.

Еще во время предыдущих "попыток" заменить Шмыгаля на Свириденко РБК-Украина приходилось слышать о том, что первый вице-премьер достаточно болезненно относится к критике и публичным атакам на нее. А для работы во главе правительства стрессоустойчивость и готовность выдерживать давление являются очень важными чертами, на что обращают внимание собеседники издания.

"Свириденко - замечательный премьер на после войны, когда надо будет заниматься восстановлением, показывать презентации партнерам и красиво подписывать соглашения и меморандумы. Она сама понимает, что сейчас ее ждут несколько иные перспективы с нехваткой денег, атаками по энергетике и остальными проблемами", - рассуждает один из источников во власти.

Другой собеседник в депутатском корпусе обращает внимание на важный нюанс, о котором мало кто говорит в контексте замены правительства. Дело в том, что действующее законодательство запрещает прекращение полномочий органов государственной власти во время военного положения, в том числе и Кабмина. Так как отставка премьера влечет за собой отставку всего правительства, то юридически это сделать сейчас невозможно, без изменений закона. Стоит отметить, что законопроект с соответствующими изменениями (№ 13407) группа депутатов из разных фракций в конце июня уже внесла в Раду.

Другие возможные изменения в Кабмине

При подготовке этого материала РБК-Украина пообщалось со многими представителями команды власти, но так и не получило окончательного подтверждения, что президент уже принял решение о смене главы правительства. Некоторые оценивают такую вероятность в "более 50%", кто-то - даже в 70%. Но фактически все сходятся во мнении, что на этот раз все выглядит серьезнее, чем во время всех предыдущих серий "увольнения Шмыгаля", первые из которых обсуждались чуть ли не в 2020 году.

"Проблема же не в Шмыгале, а в общей потребности выпустить пар и сбить волну негатива, которая несется со всех сторон - фронт, обстрелы, все очень уставшие. В дополнение отдельные министры своими действиями или бездействием создают президенту проблемы. Поэтому как бы ни решился вопрос по Шмыгалю, какие-то отставки нас все равно будут ждать. Если это не произойдет в июле, то чуть позже", - говорит в разговоре с РБК-Украина один из влиятельных "слуг народа".

Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительстваДенис Шмыгаль и Алексей Чернышов (фото: telegram Д. Шмыгаля)

В качестве примера собеседник указывает на вице-премьера - министра по вопросам нацединства Алексея Чернышова, который едва не устроил скандал с возвращением из командировки из-за границы, а также получил подозрение по делу о коррупции многолетней давности. Зеленскому и Шмыгалю пришлось даже публично обещать, что Чернышов вернется.

В конце концов, так и произошло, вице-премьер смог избежать позорного объявления в розыск или ареста, однако имиджевое пятно на центральной власти все равно было слишком заметным. Так что судьба и самого Чернышова, и, возможно, его министерства в целом можно назвать решенной. И этот скандал источники РБК-Украина во власти называют одним из факторов, который ускорил кадровые перестановки в целом.

"Определенное напряжение действительно чувствуется. И эти слухи об отставках не только Шмыгаля, но и других министров, не способствуют работе правительства. Но маловероятно, что до середины июля мы будем иметь какую-то конкретику. До конференции по восстановлению премьера точно не уволят, дальше никто гарантий не даст", - рассуждает в разговоре с изданием один из собеседников в правительстве.

Так, источники издания называют нескольких министров, которые откровенно "стоят на выход" в любом случае, из-за отсутствия результатов (в понимании Банковой), претензий со стороны профильной отрасли, скандалов или всего этого вместе. Министерские портфели могут потерять министр образования Оксен Лисовой и министр соцполитики Оксана Жолнович - к ним, по словам источников РБК-Украина, есть немало претензий и у нардепов.

Потенциальные перестановки в украинском правительстве, конечно, вызвали большой интерес среди чиновников Евросоюза - и это наверняка тоже повлияло на тайминг. В частности, в Брюсселе РБК-Украина слышало нарекания на то, что незадолго до прошлогодней Ukraine Recovery Conference были уволены профильные украинские топ-чиновники: вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков и глава соответствующего агентства Мустафа Найем. И, как отмечают в ЕС, на пользу делу это точно не пошло, поэтому в этом году надеются, что какие-то существенные перестановки произойдут уже после конференции в Риме.

Несколько собеседников издания в СН рассказали, что сначала депутатов хотели собрать для голосования кадровых вопросов на 7-8 июля. Но когда стало понять, что ни нардепов, ни голосов в эти дни собрать не удастся, этот вопрос вроде бы отложили как минимум до 15-17 июля, отмечает источник.

"Сейчас ситуация успокоилась, но не решилась. К этому разговору могут вернуться уже в середине июля", - соглашается еще один из собеседников во власти.

Есть несколько конфигураций, как могут развиваться события. Если на должность премьера в случае отставки Шмыгаля вариантов ровно один - Свириденко, то по остальным чиновникам опций значительно больше.

"На место Свириденко в Минэкономики могут поставить Алексея Кулебу (вице-премьер по восстановлению), или же его назначат в Минэнерго в случае увольнения Галущенко. На Минвосстановления вместо Кулебы могут поставить Микиту из Офиса президента. Но пока это очень не точная конфигурация", - говорит информированный собеседник издания.

Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительстваЮлия Свириденко (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Пока речь не идет о замене министра обороны Рустема Умерова, несмотря на слухи о его возможном переводе на дипломатическую работу. Вместе с тем, в дипломатическом корпусе определенные сдвиги все же будут, хотя и не совсем понятно когда именно. Почти наверняка свою каденцию в США завершит посол Оксана Маркарова, у которой не сложились отношения с новой администрацией Трампа.

"Изначально был такой сценарий, чтобы на место Маркаровой отправить Умерова, которого очень положительно воспринимают в нынешней команде Трампа. С другой стороны, это его преимущество необходимо и на его нынешней должности. Поэтому, насколько я понимаю, от этой идеи решили отойти", - сказал еще один из источников в команде власти.

Сейчас, по данным РБК-Украина, на Банковой рассматривается другой вариант, при котором послом в США могут отправить нынешнего министра культуры Николая Точицкого, который якобы и сам был бы не против вернуться к дипломатической работе.

Еще по нескольким министрам решение остается непринятым. Например, неизвестно дальнейшее будущее министра здравоохранения Виктора Ляшко, который якобы и сам бы хотел уйти в отставку после четырех лет на должности. Непонятна дальнейшая судьба и нынешнего министра молодежи и спорта Матвея Бедного. Также ходят разговоры о возможном назначении главы бюджетного комитета Рады Роксоланы Пидласой на пост министра финансов вместо Сергея Марченко. Хотя, как сказал один из собеседников в СН, западные партнеры и доноры категорически против его увольнения.

Обсуждаются и изменения в Министерстве ветеранов, которое возглавляет Наталья Калмыкова. "С одной стороны, Калмыкова вроде как не "дает результат", как его хотят видеть. С другой стороны, вроде как есть понимание, что тут дело не в фамилии, на это министерство кого только не назначали, и все равно ничего не получается", - рассуждает один из собеседников РБК-Украина во власти.

Два источника издания также предположили возможность перевода главы МВД Игоря Клименко на должность вице-премьера, хотя при этом отмечают, что это решение не окончательное.

Определенные изменения могут произойти и на уровне глав парламентских комитетов, что, впрочем, не будет иметь особого резонанса и огласки в случае больших кадровых ротаций в правительстве.

***
Какой-то конкретной объективной причины, почему необходимо менять правительство, и почему именно сейчас, РБК-Украина от собеседников так и не услышало. Вернее, услышало о других причинах - а именно о борьбе между разными влиятельными фигурами в президентском окружении. И, как и фактически все предыдущие раунды, этот остался за главой Офиса президента Андреем Ермаком.

С одной стороны, он, похоже, наконец сумел сломить сопротивление, которое увольнению Шмыгаля годами оказывал глава фракции СН Давид Арахамия (и, по сути, в значительной степени спасал премьера от отставки). "Ермак "доел" Давида. Или Давид дал себя доесть, так корректнее", - говорит информированный источник. С другой стороны, окончательное решение по Шмыгалю все же не принято - поэтому и констатировать победу главы ОП как свершившийся факт все же рано.

Параллельно Андрей Ермак сумел потеснить и давнего президентского друга, менее публичного, но влиятельного бизнесмена, совладельца "95 квартала" Тимура Миндича. Некоторых из правительственных кадров, которые рискуют лишиться должности на этот раз, как раз и считают приближенными к Миндичу, например, министра агрополитики Виталия Коваля, к которому тем более, есть вопросы у представителей отрасли.

Новый сезон "премьериады" стартовал несмотря на сложную ситуацию на фронте, туманные перспективы помощи от партнеров в следующем году и абсолютную неопределенность с подготовкой к отопительному сезону в случае повторения атак по энергетической инфраструктуре. Не исключено, что внешние и внутренние риски в конце концов сдержат Владимира Зеленского от финального решения менять правительство, отложив этот вопрос хотя бы на менее бурные времена.

Над текстом работали: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Ростислав Шаправский

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