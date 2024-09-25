Спикер Джонсон пожаловался Зеленскому на посла Украины в США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Джонсона.

"Уважаемый президент Зеленский! Я требую немедленно уволить посла Украины в США Оксану Маркарову", - написал в своем письме Джонсон.

Как рассказал спикер, на этой неделе Маркарова организовала мероприятие, в ходе которого вы посетили американское производственное предприятие.

В письме указывается, что объект находился в поле "политических споров", что вела кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис. Поэтому, по словам Джонсона, на мероприятие "намеренно ни одного республиканца не пригласили".

"Тур явно был партийным предвыборным событием, призванным помочь демократам, и явно вмешательство в выборы. Этот недальновидный и намеренно политический шаг привел к тому, что республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой справедливо и эффективно служить дипломатом в этой стране. Ее нужно немедленно снять с должности", - подчеркнул спикер.

Он напомнил, что ранее четко заявлял, что все иностранные государства должны избегать выражения своего мнения или вмешательства во внутреннюю политику США.

"Поддержка прекращения войны России против Украины остается двухпартийной, но наши отношения подвергаются неоправданным испытаниям и безосновательно запятнаны, когда кандидаты, возглавляющие республиканский президентский список, становятся мишенями для нападок в СМИ со стороны должностных лиц вашего правительства. Эти инциденты не должны повториться", - добавил Джонсон.