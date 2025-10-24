RU

Зеленский встретился с королем Чарльзом III

Фото: украинский президент Владимир Зеленский и король Британии Чарльз III (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом III.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.

Зеленский встретился с королем на Даунинг-стрит. Во время своего визита президентУкраины должен был встретиться еще с премьер-министром Великобритании Киром Стармером вместе с другими союзниками и, как ожидалось, обсудить пути усиления давления на Россию.

Уже в 13:25 стало известно, что встреча Зеленского с королем Великобритании состоялась.

Зеленский в Британии

Как известно, сегодня 24 октября в Лондоне состоится встреча "коалиции решительных". Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже подтвердил свое участие в мероприятии.

РБК-Украина сообщало, что президент Зеленский лично примет участие в этой встрече. Накануне Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Лидеры скоординировали позиции перед заседанием "коалиции решительных" и обсудили ход войны, усиление давления на Россию и последствия последних массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Заметим, что "коалиция решительных" - это объединение европейских государств и США, созданное для поддержки Украины в войне против России.

Инициативу основал премьер-министр Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года. Ее цель - усилить помощь Украине, способствовать мирному урегулированию и рассмотреть возможность развертывания международных сил безопасности.

В состав коалиции вошли страны Европейского Союза, члены НАТО, а также государства, не принадлежащие к этим объединениям.

Подробнее о "коалиции решительных", кто поддерживает и прочее - читайте в материале РБК-Украина.

