Зеленский встретился с королем Чарльзом III

Зеленский в Британии

Как известно, сегодня 24 октября в Лондоне состоится встреча "коалиции решительных". Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже подтвердил свое участие в мероприятии.

РБК-Украина сообщало, что президент Зеленский лично примет участие в этой встрече. Накануне Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Лидеры скоординировали позиции перед заседанием "коалиции решительных" и обсудили ход войны, усиление давления на Россию и последствия последних массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Заметим, что "коалиция решительных" - это объединение европейских государств и США, созданное для поддержки Украины в войне против России.

Инициативу основал премьер-министр Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года. Ее цель - усилить помощь Украине, способствовать мирному урегулированию и рассмотреть возможность развертывания международных сил безопасности.

В состав коалиции вошли страны Европейского Союза, члены НАТО, а также государства, не принадлежащие к этим объединениям.

