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Зеленский прибыл в Вашингтон, проведет важные переговоры

Вашингтон, Четверг 21 сентября 2023 13:59
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Зеленский прибыл в Вашингтон, проведет важные переговоры Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в четверг, 21 сентября. Глава государства проведет в столице США важные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Сегодня важные переговоры в Вашингтоне. ПВО для Украины - среди топовых вопросов", - отметил президент.

Зеленский добавил, что для проигрыша России в войне Украине нужно больше ПВО, поддержки на передовой, а также больше санкций против РФ.

Также глава государства отреагировал на сегодняшний день массированный обстрел Украины российскими оккупантами.

"Я благодарен спасателям, которые мгновенно приступили к ликвидации последствий попаданий. Спасибо и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы. Работаем, чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала. Должны прийти к этому результату", - добавил он.

Заграничный тур Зеленского

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Он принял участие в Генассамблее ООН, на полях которой провел ряд встреч.

Сегодня Зеленский начал визит в Вашингтон. Ожидается, что глава нашего государства встретится с американским президентом Джо Байденом, а также должен посетить Капитолийский холм, где находится Конгресс США.

По данным СМИ, президент Украины также впервые с начала полномасштабной войны полетит в Канаду.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Вашингтон
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