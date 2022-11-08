Зеленский встретился с послом США в ООН: что обсудили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Томас-Гринфилд со своей стороны повторила, что Соединенные Штаты непреклонны в поддержке Украины и готовы поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Также она пообещала продолжать работу в ООН по укреплению международной поддержки суверенитета Украины и призвать государства-члены защищать международное право и Устав ООН.

По словам президента Украины, благодаря реализации зерновой инициативы миллионы людей в странах Африки, Азии и Европы снабжаются продовольствием. Украина и в будущем готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.

Также сообщается, что в ходе встречи поднимались различные проблемы мировой продовольственной безопасности.

"Рассказал о ситуации на фронте и ракетном терроре России. Целенаправленными атаками повреждено около 40% наших объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому первоочередная задача – безотлагательное создание воздушного щита над Украиной", - отметил Зеленский.

Напомним, что сегодня, 8 ноября, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев с однодневным визитом. В ходе которого у нее запланировано ряд встреч.

Кроме того, недавно постоянная представительница США при организации сделала громкое заявление в сторону Кремля, отметив, что постоянные утверждения Москвы о том, что якобы в Украине действуют "тайные биологические лаборатории" - это пустая трата времени.

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