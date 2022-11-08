Зеленський зустрівся із послом США в ООН: що обговорили
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членом Кабінету президента США, постійною представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram глави держави.
"Розповів про ситуацію на фронті та ракетному терорі Росії. Цілеспрямованими атаками пошкоджено близько 40% наших об'єктів енергетичної інфраструктури. Тому першочергове завдання – невідкладне створення повітряного щита над Україною", - зазначив Зеленський.
Також повідомляється, що під час зустрічі порушувалися різні проблеми світової продовольчої безпеки.
За словами президента України, завдяки реалізації зернової ініціативи мільйони людей у країнах Африки, Азії та Європи мають продовольство. Україна і надалі готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки.
Томас-Грінфілд зі свого боку повторила, що Сполучені Штати непохитні у підтримці України і готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Також вона пообіцяла продовжувати роботу в ООН щодо зміцнення міжнародної підтримки суверенітету України та закликати держави-члени захищати міжнародне право та Статут ООН.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 листопада, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд прибула до Києва з одноденним візитом . У ході якого у неї заплановано низку зустрічей.
Крім того, нещодавно постійна представниця США при організації зробила гучну заяву у бік Кремля , зазначивши, що постійні твердження Москви про те, що нібито в Україні діють "таємні біологічні лабораторії" - це марна трата часу.
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