Трата времени: в ООН отреагировали на заявления России касаемо "биологического оружия" Украины

В ООН заявили об отсутствии доказательств о наличии биологического оружия у Украины, несмотря на обвинения России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

По словам верховного представителя ООН Изумы Накамицу, организация не видела никаких доказательств наличия биологического оружия в Украине, о котором Россия регулярно утверждала в марте и мае.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что инициированный Россией брифинг Совбеза ООН был "колоссальной тратой времени", которое Кремль использовал для распространения дезинформации.

"Неважно, сколько встреч Россия пытается созвать по этому поводу. И неважно, как сильно она раскручивает свою пропагандистскую машину. Мы не должны отвлекать ресурсы ООН на безосновательное расследование. И мы не должны позволять тактике России отвлекать", - заявила посол.