ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Посол США в ООН приехала в Киев: планы визита

Новина українською →
Киев, Вторник 08 ноября 2022 13:34
Посол США в ООН приехала в Киев: планы визита Фото: посол США в ООН приехала в Киев (mobile.twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Мария Кучерявец

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев с однодневным визитом. В ходе которого у нее запланировано ряд встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу посольства США в Украине.

"Линда Томас-Гринфилд находится с однодневным визитом в Киеве, где проведет ряд встреч, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку со стороны США Украины, защищающей свою свободу и суверенитет на фоне жестокого и непровоцированного вторжения России", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно постоянная представительница США при организации сделала громкое заявление в сторону Кремля, отметив, что постоянные утверждения Москвы о том, что якобы в Украине действуют "тайные биологические лаборатории" - это пустая трата времени.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ООН Соединенные Штаты Америки
NEWS
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
DAILY
Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса