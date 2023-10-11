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Зеленский встретился с главой Пентагона и новым командующим армией США

Брюссель, Среда 11 октября 2023 12:42
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Зеленский встретился с главой Пентагона и новым командующим армией США Фото: Владимир Зеленский и Ллойд Остин (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Также на встрече присутствовал новый командующий американской армией Чарльз Браун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.

Встреча Зеленского с военным руководством США прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На встрече также присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Стороны обсудили насущные потребности украинской армии и важность усиления противовоздушной обороны накануне зимы.

"Спасибо за непреклонность оборонной и политической поддержки Украины со стороны США", - добавил Зеленский.

Визит Зеленского в Бельгию

Сегодня, 11 октября, Владимир Зеленский приехал с неанонсированным визитом в Бельгию, а именно в Брюссель. Там проходит встреча союзников по обороне Украины в формате "Рамштайн". Зеленский впервые принял участие в заседании.

Президент Украины уже успел провести встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Также ожидается, что он встретится с правительством Бельгии.

"Раммштайн-16"

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит очередная встреча в формате "Рамштайн" по обороне Украины. Также в этот же день запланирована встреча Совета Украина-НАТО.

Чего ждать Украине от "Рамштайна-16" - читайте в материале РБК-Украина.

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