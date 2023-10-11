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Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО и примет участие в заседании "Рамштайн"

Среда 11 октября 2023 09:58
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Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО и примет участие в заседании "Рамштайн" Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский (twitter.com/NATOpress)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бельгии в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе с не анонсированным визитом. Также глава государства впервые офлайн примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского президента.

"Визит в штаб-квартиру НАТО, который будет иметь важное значение для нашей устойчивости этой зимой", - подчеркнул Зеленский.

Президент проведет встречи с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом, ма также министром обороны США Ллойдом Остином.

"Впервые офлайн приму участие в заседании формата "Рамштайн". Есть важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран – участниц этой мощной коалиции", - рассказал Зеленский.

Также украинский президент проведет переговоры в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

"Главное – наша общая защита свободы и людей", - отметил он.

Перед этим пресс-секретарь НАТО Дилан Уайт сообщил в Twitter (X), что генсек Столтенберг проведет этим утром совместную встречу с президентом Зеленским в штаб-квартире Альянса.

"Встреча министров обороны стран НАТО начнется позже сегодня", - добавил спикер НАТО.

Визит Зеленского в Бельгию

Сегодня, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Бельгии Брюссель, где состоится очередное заседание в формате "Рамштайн". Ожидается, что глава государства проведет ряд встреч.

"Раммштайн-16"

Напомним, в среду 11 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет очередная встреча в формате "Рамштайн" по обороне Украины. Она станет уже 16-й по счету.

Также в этот же день запланирована встреча Совета Украина-НАТО. От Украины на "Рамштайн" уехал министр обороны Рустем Умеров.

Чего ждать Украине от "Рамштайна-16" - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский НАТО Встреча Рамштайн
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