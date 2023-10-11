ua en ru
Ср, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Встреча в штаб-квартире НАТО. Чего ждать Украине от "Рамштайна-16"

Брюссель, Среда 11 октября 2023 06:00
UA EN RU
Встреча в штаб-квартире НАТО. Чего ждать Украине от "Рамштайна-16" Фото: глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умерон на "Рамштайне" (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Анна Березина

Сегодня, 11 октября в Брюсселе пройдет заседание в формате "Рамштайн". 16-я встреча военной коалиции в поддержку Украины соберет представителей около 50 стран, а в составе делегации США появится новый участник.

РБК-Украина собрало все, что известно о "Рамштайне-16".

При подготовке материала использовались: сообщение пресс-службы Пентагона, программа встречи министров обороны НАТО, публикации Reuters, "Радио Свобода", "Голос Америки", сообщения U.S. Mission to NATO и Министерства обороны Германии в соцсети Х (Twitter).

Брюссель принимает "Рамштайн-16" и Совет Украина-НАТО

На прошлой неделе в Пентагоне анонсировали очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на 11 октября 2023.

Местом его проведения была объявлена столица Бельгии, а именно штаб-квартира НАТО в Брюсселе.

Переговоры "Рамштайн" стартуют в 11:00 по Киеву. Их откроет министр обороны США Ллойд Остин.

В этот же день на 17:00 запланирована встреча Совета Украина-НАТО в рамках заседания министров обороны стран Североатлантического Альянса.

Это будут первые переговоры на уровне руководителей оборонных ведомств стран НАТО после летнего саммита в Вильнюсе, и впервые к союзникам присоединится министр обороны Украины Рустем Умеров. Как член Совета Украина будет полноправным участником встречи.

Участники

На 16-й встрече в формате "Рамштайн" будут присутствовать министры обороны и военачальники из около 50 государств-союзников Украины.

Председателем заседания с самой первой встречи в апреле 2022 остается глава Пентагона Ллойд Остин – инициатор создания Контактной группы.

Также постоянным участником американской делегации является начальник Объединенного комитета начальников штабов США. Впервые на переговорах "Рамштайн" в этом качестве будет присутствовать генерал Чарльз Браун. Он сменил на посту Марка Милли, который ушел в отставку в конце сентября.

Украинскую делегацию на заседании возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Повестка для и ожидания от встречи

Очередные переговоры будут посвящены обсуждению ситуации на поле боя, а также потребностям ВСУ в контрнаступлении.

В сообщении Пентагона говорится, что на повестке 16-го заседания оборонной коалиции будет "текущая ситуация в Украине и поддержка со стороны международного сообщества по обеспечению украинского народа средствами, необходимыми для защиты его суверенной территории".

На "Рамштайне" ожидается, что США объявит о новом пакете военной поддержки. Согласно данным "Голоса Америки", его сумма может составить около 200 млн долларов. В частности, Штаты передадут ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды 105 мм и 155 мм, противотанковые ракеты TOW.

Как заявила глава миссии США при НАТО Джулиан Смит, Контактная группа сосредоточится на вопросах предоставления боеприпасов и систем ПВО.

По ее словам, противовоздушная оборона Украины имеет решающее значение, особенно с наступлением холодного времени года, когда российские войска снова могут прибегнуть к атакам критической инфраструктуры. Смит также отметила, что предугадать результат встречи тяжело, ведь партнеры могут объявить о помощи Украине в режиме реального времени.

За день до переговоров стало известно, что Германия готовит зимний пакет военной помощи для Украины общей стоимостью 1 млрд евро для защиты критически важной инфраструктуры. В него войдет зенитный ракетный комплекс Patriot, IRIS-T SLM, IRIS-T SLS, 3 установки Gepard.

Истребители для Украины – еще одна постоянная тема обсуждения на "Рамштайне". Накануне заседания появилась информация, что Дания работает над расширением и углублением коалиции F-16.

Итоги прошлого заседания

По результатам "Рамштайна-15" в Германии 19 сентября партнеры объявили о новых пакетах помощи:

  • Дания объявила о предоставлении 30 танков Leopard 1 и 15 танков Т-72.
  • Великобритания обязалась передать Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.
  • Германия анонсировала новый пакет помощи, который включает 200 бронированных машин MRAP, боеприпасы для минометов и артиллерии.
  • В США сообщили о скором прибытии танков Abrams на поле боя (25 сентября первая партия этих танков уже была в Украине) и мобилизации усилий для предоставления Украине систем ПВО и оборудования для перехвата.

"Рамштайн-15" был дебютным для нового министра обороны Украины Рустема Умерова. По итогам встречи Умеров сообщил, что партнеры договорились о создании Коалиции возможностей (Capabilities Coalition). Ее целью является формирование Сил обороны Украины будущего.

В первую очередь внимания коалиции требуют 5 кластеров: ПВО, артиллерия, авиация, военно-морские силы, бронетехника. Также одним из направлений работы будет IT – для создания единой цифровой экосистемы боевого управления и управления оборонными ресурсами Сил обороны.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, новую коалицию возглавят Эстония, Германия, Люксембург, Нидерланды и Польша. Основные задачи – предоставление танков Leopard, обучение пилотов на F-16, информационные технологии и кибербезопасность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь Война России против Украины Встреча Рамштайн
NEWS
Россияне пошли в наступление? В ВСУ рассказали, что происходит на восточном фронте
Россияне пошли в наступление? В ВСУ рассказали, что происходит на восточном фронте
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать