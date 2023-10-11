Зеленский прибыл с визитом в Бельгию
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 октября, прибыл с визитом в Бельгию. Ожидается, что глава государства проведет ряд встреч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.
После Румынии украинский президент приехал в Бельгию, а именно в Брюссель. Сегодня там состоится встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Ожидается, что Зеленский примет участие в заседании "Рамштайна", где также будет глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также президент Украины встретится с правительством Бельгии.
Следует отметить, что Бельгия с 1 января 2024 года будет председательствовать в Европейском Союзе.
Визит Зеленского в Румынию
Вчера, 10 октября, президент Украины прибыл в Румынию с официальным визитом. В рамках визита Зеленский встретился с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом. Обсудил сотрудничество между странами, в том числе усиление ПВО, развитие авиационной и других оборонных коалиций, ситуацию в Черноморском регионе.
"Раммштайн-16"
Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет очередная встреча в формате "Рамштайн" по обороне Украины. Также в этот же день запланирована встреча Совета Украина-НАТО. От Украины на "Рамштайн" уехал министр обороны Рустем Умеров.
Чего ждать Украине от "Рамштайна-16" - читайте в материале РБК-Украина.
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