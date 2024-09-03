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Зеленский встретился с главой МАГАТЭ: обсудили усиление ядерной безопасности в Украине

Вторник 03 сентября 2024 20:25
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Зеленский встретился с главой МАГАТЭ: обсудили усиление ядерной безопасности в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 сентября, провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который прибыл с визитом в Украину, чтобы посетить Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Как отметил президент, основное внимание во время переговоров с главой МАГАТЭ было уделено вопросам усиления ядерной безопасности в Украине, в частности в контексте недопустимости обстрелов украинских АЭС и других энергообъектов.

Стороны договорились о необходимости расширения мандата действующих наблюдательных миссий МАГАТЭ на атомных станциях в Украине для обеспечения постоянного мониторинга не только состояния АЭС, но и критически важных для их работы подстанций.

Визит Гросси в Украину

Напомним, сегодня, 3 сентября, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Украину. Он планирует посетить Запорожскую АЭС.

Перед этим, 27 августа, Гросси посетил Курскую атомную электростанцию. После осмотра он сообщил о "серьезной ситуации" с ядерной безопасностью на объекте.

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Владимир Зеленский Запорожская АЭС МАГАТЭ Война в Украине
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