Зеленский встретился с главой МАГАТЭ: обсудили усиление ядерной безопасности в Украине

Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 сентября, провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который прибыл с визитом в Украину, чтобы посетить Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Как отметил президент, основное внимание во время переговоров с главой МАГАТЭ было уделено вопросам усиления ядерной безопасности в Украине, в частности в контексте недопустимости обстрелов украинских АЭС и других энергообъектов.

Стороны договорились о необходимости расширения мандата действующих наблюдательных миссий МАГАТЭ на атомных станциях в Украине для обеспечения постоянного мониторинга не только состояния АЭС, но и критически важных для их работы подстанций.