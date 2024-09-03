Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ: обговорили посилення ядерної безпеки в Україні

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 вересня, провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який прибув з візитом до України, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Як зазначив президент, основна увага під час переговорів з главою МАГАТЕ була приділена питанням посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергообєктів.

Сторони домовилися щодо необхідності розширення мандата чинних спостережних місій МАГАТЕ на атомних станціях в Україні для забезпечення постійного моніторингу не лише стану АЕС, а й критично важливих для їхньої роботи підстанцій.