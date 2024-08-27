Глава МАГАТЭ после визита на Курскую АЭС заявил о "серьезной ситуации" на станции

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник, 27 августа, посетил Курскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ в соцсети Х.

Он отметил, что МАГАТЭ "продолжит содействовать ядерной безопасности повсюду".

"Сегодня был на Курской АЭС, там серьезная ситуация. Предотвращение ядерной аварии в этой ужасной войне жизненно важно, и нападение на любую АЭС недопустимо, независимо от места расположения", - заявил Гросси.

Визит Гросси на Курскую АЭС

Напомним, на прошлой неделе американское издание Bloomberg сообщило, что в ближайшие дни генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет посетить Курскую АЭС в России, а затем отправиться в Киев.

Он ожидает, что сможет поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно операции ВСУ в Курской области.

Позже глава МАГАТЭ подтвердил намерение посетить Курскую АЭС. Он сообщил, что визит запланирован на 27 августа.

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