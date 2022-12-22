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Зеленский в Конгрессе предложит провести мирный саммит нового формата

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Вашингтон, Четверг 22 декабря 2022 02:02
Зеленский в Конгрессе предложит провести мирный саммит нового формата Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре выступит перед Конгрессом и предложит провести мирный саммит нового формата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам нескольких источников, ключевой темой его выступления станет обсуждение формулы мира, о которой он рассказал президенту США Джо Байдену. Кроме того, Зеленский предложит провести новый мирный саммит уже этой зимой.

Также сообщается, что президент Украины будет продолжать просить помощи в виде санкций, оружия и финансовой помощи.

Напомним, что все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Также мы писали, что по словам Зеленского, в войне, начатой против Украины, нет справедливого мира. Единственный путь к ее окончанию – это никаких компромиссов украинской стороны.

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