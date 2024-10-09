Зеленский встретится с Папой Римским

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Папа Римский Франциск примет на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского в пятницу утром в Ватикане, сообщила в среду пресс-служба Святого Престола", - говорится в сообщении.

Известно, что встреча состоится в Апостольском дворце Ватикана примерно в 09:30 по местному времени.

Обновлено в 16:55.

По данным Reuters, во время своего визита в Рим Зеленский также проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Предыдущие встречи Зеленского и Папы

Предыдущая встреча Зеленского и Папы состоялась в Италии 14 июня этого года на саммите стран Группы семи. Тогда они также обсуждали первый саммит мира, организованный Украиной в Швейцарии.

Уже известно, что Зеленский прибыл в Хорватию на третий саммит "Украина-Юго-Восточная Европа". А 12 октября Зеленский планировал принять участие в "Рамштайне", там он должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Но из-за шторма в Штатах Байден перенес свою поездку в Германию.

В этой связи была и изменена дата самого "Рамштайна".

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